Ultraliberálny bordel aneb Otvorme konečne oči

Liberálna propaganda, koniec tradičnej rodiny, koniec hrdého Slovenska. V podstate všetko zlo, ktoré momentálne ohrozuje naše fungujúce prosperujúce moderné Slovensko, predstavujú tieto dve takmer prekliate spojenia - PS/Spolu.

Opravíme Slovensko!

Riešme konečne to podstatné

V poslednej dobe rieši celá spoločnosť veci, ktoré sa v každodennom živote takmer nikoho nedotýkajú, ktoré prípadne nikoho negatívne neovplyvnia. Politikmi je nastolená debata o zastavení ratifikácie dohovoru o predchádzaní násilia na ženách, ktorý bol otvorený v meste s nesympatickým názvom, či sprísnenie potratovej politiky - napriek chvalabohu klesajúcim počtom potratov a nemennosti týchto pravidiel už desiatky rokov. Áno, správne, chcú odkloniť debatu od životne dôležitých tém a od potrebných riešení, ktoré nemajú. Od korupcie, problémov v zdravotníctve, v školstve, v našej prírode. Čakajú nás obrovské problémy, pokiaľ sa nespamätáme a budeme prenechávať slovo nekompetentným a populistickým politikom. Ľudí na Slovensku totiž najviac ohrozuje automatizácia, ktorá môže zobrať tisícky pracovných miest, globálne klimatické problémy či napríklad povodne, ktoré môžu zobrať stovky domov či ciest. Ohrozená práca + ohrozené domovy = ohrozená rodina. Ešte stále sa vám zdá odmietnutie zle interpretovaného Istanbulského dohovoru ako tá najdôležitejšia otázka?

Obrovský pretlak informácií

Každý deň sa na nás valia stovky, tisícky správ s novými informáciami. Málokto vie triediť, nik nás to neučí, niektorým to veľmi vyhovuje a vedia to dokonalo zneužívať. Bohužiaľ, konšpirácie vidíte na každom rohu a nie je vôbec ťažké ich vytvoriť. Paradoxne - nie je ani ťažké ich vyvrátiť, ale na to už väčšina ľudí nepočúva. Je pre nich najväčším adrenalínom, keď môžu opäť zazdieľať ten jedinečný únik "zaručených" tajných informácií, ako to vlastne bolo. Že by si minútovým hľadaním a kontrolou uverejnených informácií zistili ich pravosť - to už takmer nikoho nezaujíma. A - ako to teda vlastne bolo?

Ako to teda vlastne bolo?

Otázok je mnoho, odpovedí ešte viac. Je Truban a hnutie PS banda feťákov? Kto nám vymyl extrémnym liberalizmom mozgy? Prečo si robíme kampaň na mítingoch iných strán? Dokážeme niečo zmeniť? Dokáže byť Slovensko hrdé a férové? Tak začnime...

Aj by sme ťa volili, keby si bol v inej strane, nie s hentakými feťákmi

Michal Truban je feťák. To počúvam asi ako najčastejší argument medzi ľuďmi, keď sa s nimi rozprávam. Mišo má za sebou jeden z najťažších triatlonov, vybudovanie miliónovej firmy, ochranu pred korupciou atď. Všetko po jeho skúsenosti so zvedavosťou z vysokej školy. Myslíte, že by feťák niečo podobné dokázal? Asi ťažko. Aj keď - ak môžeme za závislosť pokladať aj vôľu meniť a zlepšiť našu krajinu a neprestať, kým sa to nepodarí, tak som si istý, že Michal je extrémne závislý. Vykazuje všetky prvky závislosti - je v tom ponorený až po uši, opustil kvôli tomu prácu, každý na neho ukazuje, nemôže bez silných dávok žiť. Motivácia je taká silná, že kvôli tomu zanedbáva svoju rodinu, zdravie, pohodlie. A podobných sú v našom hnutí stovky. A že nám škodí na čele hnutia? Neviem si predstaviť nikoho, kto by to robil lepšie. Schopný kompromisov vo svojich rozhodnutiach, nekompromisný pri nespravodlivosti, neustále motivujúci ostatných, vedomý si kvalít ľudí okolo seba z nich dokáže vytiahnuť to najlepšie. Áno, má medzery, je to stále nový politik, vystúpenia sú sem-tam kostrbaté, no o to viac autentické. A to, ako na sebe zapracoval v priebehu pár mesiacov, že dokáže v debatách konkurovať dlhoročným skúseným kádrom, je neskutočné.

A že sa priznal, že skúsil v mladosti drogy? Chvalabohu, bodaj by sme mali odteraz takúto politickú kultúru, že aj nepríjemnosti budú pred ľuďmi vysvetľované, nie zatajované. Ľuďom nevadí Pellegriniho špáratko, nevadili im Kaliňákove a Počiatkove večierky, nevadia im alkoholové excesy politikov, ale budú riešiť Trubanove priznanie z mladosti. A prečo? Lebo to je to jediné, čo na neho/na nás majú, a preto to živia stále dookola. A nesmieme samozrejme zabudnúť na vystrihnuté úryvky z jeho blogov bez kontextu. To je všetko, čo mu môžu vyčítať. Som hrdý, že práve Michal Truban je náš predseda.

Pravda a dobro zvíťazia

Zničíte rodiny. Choďte hlásať ten váš liberálny bordel na západ.

Áno, práve toto by vyhovovalo tým, ktorí medzi ľuďmi rozsievajú tieto nenávistné reči plné strachu. Lebo práve tí sa boja rovnosti práv a povinností, ktoré konečne musia platiť pre všetkých rovnako, nie byť rozdielne pre vyvolených "našich ľudí". Od ľudí sú to len prejavy strachu a akéhosi obviňovania marginalizovaných skupín z nespravodlivosti, za ktoré v skutočnosti môžu úplne iné, veľmi silné skupiny (ktoré to dobre vedia a práve preto zakrývajú reálne problémy takýmito výmyslami). Povedzte mi, ako vašu rodinu dokáže ovplyvniť to, že ľudia hoc aj rovnakého pohlavia, ktorí spolu roky žijú budú v oficiálnom zväzku aj pred štátom? Ako vám to môže ublížiť? Naše rodiny oveľa viac ovplyvňuje a ničí alkohol, odlúčenie kvôli práci v zahraničí, nefungujúce zdravotníctvo, stres. A že otvorenie spoločnosti LGBTI vzťahom môže spôsobiť vymretie nášho druhu? Áno, aj také nezmysly som počul.

LGBTI sa vplyvom prostredia nestávate, k LGBTI sa vplyvom priaznivého prostredia priznávate.

My sa tu naozaj nechystáme brať rodinám deti a rozdávať ich homosexuálnym párom. Ani im meniť ich rody či zaviesť v škôlke možnosť výberu pohlavia. Po námestiach sa nebudú premávať ľudia v kožených oblečkoch s bičíkom v ruke. To sú len zavádzania a nálepkovanie ľuďmi, ktorí sa reálne boja o svoje posty.

Celý svet sa síce pomaly, ale postupne mení. Začínalo sa od tých najvážnejších krívd, od zrušenia otrokov, cez uznania práv černochom, pomaly sa prehupujeme na zrovnanie šancí pre ženy a v ďalšej fáze je možnosť vyrovnať podmienky LGBTI komunite. Nič viac, žiadne výhody, žiadna propaganda. A skúste sa zamyslieť, či z predchádzajúcich krokov bolo niečo pre spoločnosť v konečnom dôsledku nesprávne, zničujúce, či niečo ohrozilo život bežného človeka. Nie, len sa zakaždým posunula celá spoločnosť k väčšej tolerancii. Veď ja sám som obrovským príkladom tzv. "tradičnej" rodiny - v láske ma vychovali úžasní rodičia k úcte, so svojou skvelou manželkou som už 11 rokov a žiadnu inú ženu som nemal (mám 27), vychovávame spoločne našu milovanú dcérku. Nedovolil by som ich ohrozenie, a pretože vidím do tohto hnutia, som presvedčený o jeho kvalitách a možnostiach zlepšiť našu spoločnú budúcnosť. PS/Spolu žiadnym spôsobom tradičnú rodinu neohrozuje.

Nedokážete si robiť vlastné podujatia, preto chodíte robiť protesty na stretnutia iných strán. A ešte im tým aj dvíhate percentá

V prvom rade - každý týždeň máme desiatky podujatí a diskusií, kde nás môžu ľudia stretávať a rozprávať sa s nami. A pravdu ohľadom percent vidíme v posledných prieskumoch.

Nie, na protesty chodíme z úplne iných dôvodov. Chodíme tam preto, lebo predstavitelia strany ĽSNS preukázateľne propagovali a obhajovali fašistický režim, resp. jeho prvky (s argumentami typu: šekov so sumou 1488 bolo veľa - choďte prosím niekam). Dokonca si dovolím tvrdiť, že sú veľmi zbabelými obhajcami tohto režimu, pretože sa za tieto názory nedokážu postaviť a hrajú to na vlastnú neschopnosť, napríklad neovládanie počítača. Zároveň sa voči nim ale ani nijako nevyhraňujú, čo značí, že nejde o chyby z minulosti a následnú nápravu. My sa tomuto zlu postavíme vždy, hoci to nie je populárne a neprinieslo nám to podporu, kvôli ktorej si mnohí mysleli, že to robíme. Nedokážeme ovplyvniť všetko dianie na protestoch, nesúhlasíme s nenávistným a ohrozujúcim správaním niektorých jedincov na hociktorej strane. Fašizmus bol obrovský omyl v našej histórii. Ten, kto voči akýmkoľvek jeho prvkom nedokáže zaujať odmietavé stanovisko, ale práve v ňom hľadá svetlé chvíľky, a nebodaj môže takýto človek ovplyvňovať verejné dianie, je skutočný extrémista a je hrozbou pre spoločnosť. Možno sa niektorí jeho prívrženci cítia pri ňom neohrozene, ale nedokážu si ani predstaviť, že aj oni raz môžu vhupnúť do niektorej z neželaných skupín.

Viem, že kotlebovci získavajú aj protestné hlasy, ľudia majú totiž už dosť skorumpovaného systému, ktorý politici zakrývajú nálepkou sociálna demokracia. Dnes je však už jasné, že ani ĽSNS im s týmto pomôcť nedokáže, lebo práve s touto skorumpovanou skupinou politikov už dnes spolupracujú a podporujú ich nezmyselné škodlivé návrhy. A tiež je úplne jasné, že spravovať republiku nedokážu. Nemajú riešenia, výsledky práce sme mohli vidieť v BBSK, môžeme ich dnes vidieť v europarlamente. Kto očakáva niečo iné v národnom meradle je buď slepý alebo neskutočne ovplyvnený ich propagandou. Propagandou obrovskej siete alternatívnych konšpiračných médií, ktoré na nich ani raz nezverejnili ich obrovské prešľapy, zato vytvárajú pofidérne príbehy o opozičných stranách a vytvárajú verejných nepriateľov z rôznych komunít. Za súčasný stav republiky však môžu najmä doterajší politici so záujmovými skupinami a celými sieťami prepojení, ktorým stále nie je dosť a dokážu neuveriteľne a už aj veľmi okato kradnúť a korumpovať bez ohľadu na následky pre bežných občanov. To sú skutoční vinníci, ktorých treba vymeniť, no za normálnejšiu alternatívu. Zloba a extrémizmus nikdy nedokážu veci riešiť efektívne a konštruktívne.

Zastavme nenávisť pravdou a láskou.

Myslíte si, že dokážete niečo zmeniť? Všetci sú aj tak rovnakí, možno vy dole to myslíte dobre, ale...

Ako som už vyššie spomenul, som hrdý, že Michal Truban je náš predseda. Nie, nie je to žiadny neohroziteľný vodca. On je predseda, ďalší ľudia sú podpredsedovia, členovia predsedníctva, regionálni koordinátori, predsedovia buniek, členovia, atď. Každý má svoju úlohu, každý má možnosť ovplyvniť dianie v hnutí. Predsedá nám človek, ktorý sám aktívne nahlásil korupciu, keď za ním prišiel "náš človek" s vopred vyhratým tendrom. A nahlásením korupcie to neskončilo, spoluvytvoril občianske združenie, ktoré nám len kontrolou štátnych zákaziek v oblasti IT ušetrilo stovky miliónov EUR (Slovensko.Digital). Nestačilo, vrátil sa z Floridy, aby spoluzaložil hnutie Progresívne Slovensko, v ktorom s ostatnými dal dokopy partiu, ktorá sa nebojí robiť odvážne zmeny, aj nepopulistické, avšak nevyhnutné kroky. Partiu, ktorá je z bežného života a pozná reálne problémy ľudí. Ľudí z regiónov, z rôznych oblastí, z ktorých každý sa mohol a môže podieľať na tvorbe programu či na celkovom fungovaní. Áno, možno sa časom aj k nám budú snažiť dostať záškodníci s nie úplne čistými úmyslami, ak však niekto taký bude, skôr či neskôr sa to ukáže a všetci ostatní takého človeka "zničia" (rozumej odstrihnú kompetencie, kontakty a vyženú zo svojich radov). Určite však medzi nami nájdete ľudí schopných zrušiť ten bordel, ktorý v tejto krajine je. Tie nezmyselné ťahanice ohľadne nepodstatných vecí a to udupávanie potenciálu vo všetkých nás. Skúste si len pre príklad pozrieť niečo o pánovi Vladimírovi Šuchovi a pochopíte, že zmena možná je. Musíme ju však zachytiť a zvrátiť v správnej chvíli. A tá práve nastala.

My to už dnes robíme inak. Máme najtransparentnejšie financovanie kampane, ako jediní sme sa spojili do koalície, hoci podmienky v nej sú náročnejšie. Navrhujeme dôležité protikorupčné zákony, vytvorili sme unikátnym spôsobom výborný volebný program, dávame príležitosti priložiť ruku k dielu všetkým, máme stovky dobrovoľníkov.

Vidím, čo ľudia v hnutí okolo mňa dokážu vynaložiť, čomu dokážu odolávať, čo všetko kvôli snahe zlepšiť a pomôcť musia zanedbávať a obetovať. Vidím hodnoty týchto ľudí, ktorí sa nestratili v materiálnom svete, ale stále vedia, že ľudskosť je najdôležitejšia a že sa musíme vrátiť k vzájomnej dôvere. Ľudí, ktorí si sami na seba nechajú vytvoriť a nastaviť kontrolné mechanizmy, ktoré aj ich budú chrániť pred odbočením zo správnej cesty. Vidím doterajšie aktivity a tvrdú prácu za väčšinou týchto ľudí, o ktorých si najviac obtierajú huby a kopú do nich ľudia v letargii, ktorí reálne nič nevytvorili a nedali spoločnosti žiadny prínos, prípadne spoločnosť len zneužili vo svoj prospech. Vidím schopných, mladých, energických ľudí, ktorí chcú zmeniť našu krajinu. Vidím ľudí, ktorí túto krajinu naozaj zmenia. Tieto voľby budú zlomové. Nenechajme sa však zlomiť. Ukážme, že Slovensko má na viac.

Dokázali sme to spoločne s našou pani prezidentkou, dokázali sme to spoločne s našimi europoslancami, ktorí vykonávajú vynikajúcu prácu. A dokážeme to aj v tých najdôležitejších voľbách. Verím nám.

Volám sa Juraj Gašpárek a som kandidát číslo 110 za koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu-OD. Chcem vrátiť dôveru a lásku medzi ľudí. Dokážme to spoločne!

Som jedným z vás. Viem, že spoločne to dokážeme.